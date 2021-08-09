انت الان تتابع خبر ثروة كبيرة وغير متوقعة يتركها الفنان الراحل سمير غانم لبناته دنيا وإيمي .. لن تصدق كم تقدر؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بالتزامن مع وفاة دلال عبدالعزيز عادت "ثروة" الفنان المصري سمير غانم إلى الأضواء ثانية، بعد أن تداولت وسائل إعلامية عدة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، خبراً قديما عن حجم ثروته.

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وتوفي قبل أشهر الفنان سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عاما متأثرا بفيروس كورونا، فيما أصيبت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بالفيروس بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني "ملوك الجدعنة".

وفور إعلان خبر الوفاة تساءل جمهور ومحبي الفنان سمير غانم عن حجم ثروته الذي تركها لبناته، دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم.

وتحدث موقع مختص في متابعة المشاهير عن حجم ثروة الفنان الكبير سمير غانم، والتي ذاعت شهرته من خلال الأعمال الفنية لفرقة "ثلاثي أضواء المسرح" الكوميدية، قبل أن يمضي في مسيرة حافلة امتدت إلى التلفزيون والمسرح والسينما.

وقال الموقع ، أن ثروة سمير غانم بلغت 100 مليون دولار ما يعادل نحو مليار ونص مليار جنيه بحسب سعر الصرف السائد حالياً.

وأصبح سمير غانم بذلك من أغنى الفنانين في مصر بعد كلا من الفنان عادل امام، والفنان محمد رمضان، وعمرو دياب والفنان رامز جلال. 34671003