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نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل.. بالمايوه مع زوجها على البحر (صورة صادمة)

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8a312cf9ac.jpg نانسي عجرم الرياض - روايدا بن عباس - نانسي عجرم

2021/08/09 الساعة 10:00 مساءً (محمود الأديب)

 تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة نانسي عجرم وزوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم. 

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وظهرت نانسي مع زوجها وهما يتمددان بملابس البحر على كرسيين على احد الشواطئ خلال تمضيتهما أوقاتاً صيفية ممتعة.

 

 

ولفتت الصورة أنظار عدد كبير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بالطبيعة العفوية والمرحة للثنائي المميز.

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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