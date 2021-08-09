انت الان تتابع خبر تسريب فيديو صادم ومحرج لزوجة أمير قطر الشيخة جواهر بنت حمد.. والشيخ تميم يجن جنونة بعد مشاهدة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو قديم للشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اثناء ظهورها في لقاء تلفزيوني .

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ولاحظ مغردون قطريون، أن إطلالة الشيخة "جواهر" عبر برنامج تلفزيوني على قناة "الريان" القطرية، كان عاديًا من حيث المظهر، بعكس المعروف عن أميرات دول الخليج.

وبدا أن زوجة أمير قطر عادية في مظهرها بدون أي بهرجة أو زينة، وبدون مساحيق تجميل.

والمعروف عن الشيخة "جواهر" أنها قليلة الظهور بوسائل الإعلام، فيما كان ظهورها في فعاليات درب الساعي بشكل مفاجئ محل اهتمام وسائل الإعلام القطرية المختلفة.

وتعرف زوجة أمير قطر بدورها البارز في الأعمال الإنسانية والخيرية، وفي مجالات عدّة مثل رعاية مرضى السرطان ورعاية وحماية الأطفال اللاجئين والأيتام والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وفي التعليم.

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