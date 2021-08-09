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انت الان تتابع خبر الفنانة ’’هيفاء وهبي’’ تباعد بين ساقيها وظهور منطقتها الحساسة دون علمها .. اتفرج والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - هيفاء وهبي
2021/08/09 الساعة 07:03 مساءً (عمار النجار)
ظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، بإطلالة جديدة مثيرة وجريئة مرتدية فستانا قصيرا.
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ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورتين لإطلالتها الجديدة .
وظهرت هيفاء ، وهى تجلس بين بعض الرجال متباعدة بين ساقيها بطريقة مبالغ فيها ، ما أدى إلى ظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر .
91353431