الفنانة ’’هيفاء وهبي’’ تباعد بين ساقيها وظهور منطقتها الحساسة دون علمها .. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - هيفاء وهبي

2021/08/09 الساعة 07:03 مساءً (عمار النجار)

ظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، بإطلالة جديدة مثيرة وجريئة مرتدية فستانا قصيرا.

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ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورتين لإطلالتها الجديدة .

وظهرت هيفاء ، وهى تجلس بين بعض الرجال متباعدة بين ساقيها بطريقة مبالغ فيها ، ما أدى إلى ظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر .

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