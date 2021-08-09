انت الان تتابع خبر السعودية تمنح هذه الفئة من المواطنين و المقيمين مبلغ ‘‘500 ألف ريال سعودي’’ (تفاصيل + شروط) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت المملكة العربية السعودية البدء بعملية صرف مبالغ مالية لأسر موظفي القطاع الطبي والصحي سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين والذين توفوا جراء اصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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ويأتي قرار بدء عملية صرف المبالغ المالية والمقدرة ب 500 ألف ريال سعودي أي ما يقارب 133 ألف دولار أمريكي لكل أسرة من الأسر المستهدفة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في شهر أكتوبر من العام الفائت بمنح المبلغ لذوي المتوفي العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، سواء كان مدنياً أم عسكرياً، وسعودياً أم غير سعودي.

وأشارت السلطات السعودية إلى أن القرار رجعي ويسري اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في 2 آذار/مارس 2020، وجاء بحسب القرار محددات صرف المبلغ كما هي وارده في النقاط التالية.

شروط الحصول على هذا المبلغ:

1- يصرف للعاملين في القطاع الصحي سواء العام أو الخاص

2- يشمل السعوديين وغير السعوديين

3- يشمل العاملين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين

4- يعمل بأثر رجعي منذ تسجيل أول إصابة بكورونا في السعودية بتاريخ 2 مارس/ آذار 2020

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد تم بدء عملية صرف مبالغ المشمولين بالقرار من أسر المتوفين بسبب جائحة كوفيد-19 من العاملين في القطاع الصحي مِمن قدّموا أرواحهم في مواجهة هذه الجائحة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة".

ويستقطب القطاع الصحي في السعودية آلاف الكوادر الأجنبية. لكن من غير الواضح عدد منسوبي القطاع الذين توفوا جراء اصابتهم بالفيروس.10245181