انت الان تتابع خبر أنتشار صور صادمة للشيخة لطيفة أبنة "محمد بن راشد" أثناء ممارستها فعل جريء مع شخصية شهيرة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، في إسبانيا أثناء قضاء عطلة في أوروبا.

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فقد نشرت سيدة تدعى سيونيد تايلور، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنها عملت مدرسة كما أنها عضو سابق في البحرية الملكية، صورة على إنستغرام تظهر الشيخة لطيفة في مطار "أدولفو سواريز مدريد باراخاس".

وقالت تيلور في التعليق المرفق بالصورة "عطلة أوروبية رائعة مع لطيفة. نستمتع بالاستكشاف!". ولدى سؤالها عن الشيخة لطيفة، كتبت تايلور في تعليق آخر "إنها رائعة".

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