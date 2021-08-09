انت الان تتابع خبر في اقوى مشهد اغراء .. رهف القنون تنزع ثوب الحياء وتظهر عارية تماما هذه المرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تواصل في كل مرة الناشطة السعودية رهف القنون اشعال منصات التواصل الاجتماعي بصور لها جريئة تثير جدل المتابعين بشكل كبير وخاصة السعوديين.

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و مجددا أعادت الفتاة السعودية المثيرة للجدل رهف القنون النشر عبر حسابها الخاص في إنستغرام صورًا حديثة لها، وهي بالمايوه في احد المطاعم كما تبين بالصورة.

وظهرت القنون بملابس مكونة من قطعتين، وارتدت تنورة قصيرة أظهرت الجزء السفلي من جسمها كاشفة عن جسدها بطريقة جريئة على حد رأي الجمهور.

وكشفت القطعة العلوية من ملابس البحر عن جزء كبير من المنطقة العلوية من جسدها .

وتعرضت حينها القنون للهجوم من قبل الجمهور، الذي بدأ بالتعليق حول أنها تخلت عن عائلتها، ومن الطبيعي أن تتخلى عن ابنتها، وأنها تعاني من مشاكل نفسية، ويجب أخذ الطفلة منها ومعالجتها.

وكانت القنون قد أثارت جدلًا واسعًا بعد إعلانها إنجابها طفلتها من حبيبها، معبرة عن حبها الكبير له، ولم يمضِ وقت طويل على هذا الإعلان، حتى بدأت المشاكل بينهما ليخرجا للجمهور مهاجمين بعضهما بطريقة قاسية.

يُشار إلى أن رهف القنون، كانت قد هربت من عائلتها المقيمة في الكويت إلى تايلاند، طالبة اللجوء، وذلك بسبب تعرضها للتعنيف الأسري بحسب تصريحاتها.

وشغلت قصتها حينها الرأي العام العالمي، وسط تضارب في نقل الأحداث ما بينها وبين عائلتها، وفي النهاية تمكنت رهف القنون من ترك عائلتها بشكل نهائي للعيش بمفردها، وسط رفض كبير من المجتمع السعودي، ودعم عالمي

وتعيش القنون حاليًا في كندا، وتشارك جمهورها باستمرار صورًا وفيديوهات عن تفاصيل حياتها هناك، وتستعرض في الكثير من الأحيان إطلالاتها الجريئة، وأفكارها التي تعرّضها للانتقاد.

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