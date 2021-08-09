انت الان تتابع خبر دنيا بطمه في المسبح بملابس عاريه !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت المطربة المغربية دنيا بطمة صوراً جديدة لها ظهرت فيها وهي تمضي أوقاتاً ممتعة برفقة زوجها المنتج محمد الترك وابنتهما غزل في البحرين ، ولفتت الأنظار بصورة التقطت لها أثناء وجودها في حمام السباحة وأخرى برفقة ابنتها.

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وعلقت على الصور حيث كتبت : “مساء النور ويومي الجميل كان يوم سباحة مع حبايبي” ، محققة أكثر من 47 ألف إعجاب .

ويشار إلى أن الفنانة دنيا بطمة أثارت موجة من السخرية في وقت سابق بعدما ظهرت في صورة وهي تضع على وجهها نظارات سوداء كبيرة غطت نصفه تقريباً وأشارت إلى أنه أكسسوراها المفضل ، كما اتهمت قبل ذلك بتخطي الحدود بسبب ارتدائها سروال جينز ممزقاً من أماكن عدة حيث رأى بعض المتابعين أنه غير محتشم وغير لائق ، ورغم هذا حققت ما يزيد عن 46 ألف اعجاب ، ويشار إلى أن الفنانة تلتزم الصمت حالياً إزاء الانتقادات وتكتفي غالباً بإغلاق خاصية التعليقات.



كما نشرت مجموعة من الصور الأخرى، استعرضت من خلالها مجموهة من اكسسواراتها، وساعتها، وخواتمها، ولكي لا تتلقى تعليقات من الجمهور بسبب إطلالتها الجريئة، منعت الفنانة المغربية، التعليقات على الصور. واكتفت بوضعهم فقط.

وتقضي دنيا حالياً، إجازتها مع زوجها المنتج البحريني، محمد الترك، وابنتيها في مدينة طنجة، إذ شاركت مع جمهورها مجموعة من الصور ظهرت فيها بهذه إطلالات الصيفية التي وُصفت بالجريئة. ولم تكن هذه الإطلالة الأولى الجريئة لها، فقد اعتادت مؤخرًا على نشر العديد من الصور الجريئة لها، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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