تدهور الحالة الصحية لـ’’فوزية‘‘ زوجه أبو بدر في باب الحارة .. اتفرج كيف بدت في أخر ظهور لها ؟ (صورة)

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الرياض - روايدا بن عباس - اثارت صور الفنانة السورية شكران مرتجى الأخيرة قلق واسع بين رواد مواقع التوصل الاجتماعي.

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وظهرت في الصور الأخيرة أثناء دورة التمثيل التي تعقدها مؤخرا ، وبدت يدها في حالة مريبة بعدما ظهرت بها واصعة " ضمادة " عليها.





فقد وثَّقت شكران مرتجى ورشة إعداد الشخصيات التي بدأتها مع طلابٍ جُدد، للعمل على إبراز المواهب التي ترغب في التمثيل، لكن ومع تفاعلها ظهرت الضمادة محل التساؤلات بين جمهورها وقامت احدى الصفحات بسؤالها عبر خاصية التعليقات عن سبب " ضماد " يدها وهل تعاني من عارض ما.





وكتبت شكران مرتجى ردا منها على سؤال بعض المتابعين قائلةً “معي التهاب مفاصل وأعصاب كل فترة بتتعب إيدي لا تقلق”، فيما تفاعل متابعون مع الصور وتعليق شكران مرتجى، متمنين لها الشفاء والسلامة "





من جهةٍ أخرى، و منذ ظهورها الأول عام 1993 في مسلسل “عيلة خمس نجوم” لفتت الممثلة شكران مرتجى الأنظار إليها بموهبتها الكبيرة وبدأت تنال إعجاب الجمهور.





سنوات كانت شكران تصعد سلم النجاح خطوة تلوى الأخرى حتى عام 1997 حين شاركت في مسلسل “يوميات جميل وهناء” مع أيمن زيدان ونورمان اسعد وأصبحت شعبيتها أكبر فأكبر خلال السنوات الماضية لليوم.







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