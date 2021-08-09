انت الان تتابع خبر بالفيديو.. عادل إمام يضحك بشدة في جنازة والده : ما السر وراء هذه الضحكة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطعاً للفنان المصري الكبير عادل إمام يكشف فيه السر وراء ضحكه في يوم وفاة والده وتشييع جنازته من المسجد والسبب وراء هذا الموقف في يوم شديد الحزن والكآبة بالنسبة للزعيم عادل إمام.

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وقد آثار الموقف الغريب من الزعيم عادل إمام بالضحك في يوم وفاة والده الكثير من الحيرة والاستغراب والتعجب من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا المقال نجيب على السؤال التالي: ما الذي أضحك الفنان عادل إمام في يوم وفاة والده ؟

الفنان عادل إمام خلال ظهوره في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، كشف السر وراء ضحكه في يوم وفاة والده وقال: "في يوم وفاة والدي حدث موقف مضحك، وكنا نصلي عليه في مسجد مصطفى محمود، وبعد الصلاة خرجنا ولم نجد الأحذية، وكان معنا زوج ابنة خالتي وهو دكتور في جامعة عين شمس، كان مصرًا على البحث عن الحذاء".

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