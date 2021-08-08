انت الان تتابع خبر نسرين طافش تفجر الأنترنت وتستعرض صدرها المنفوخ بطريقة صادمة .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيتها، صورة لها عبر خاصية الستوري في انستغرام، حيث ظهرت طافش وهي في السيارة مرتدية بروتيل ضيق باللون السكني مكشوف الكتفين، برز صدرها بشكل لافت، وعلقت يوم جميل".

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وتداول رواد مواقع التواصل صورة نسرين طافش وتفاعلوا مع جمالها واثارتها اللافتة، بينما انتقد البعض ظهورها الجريء والمثير، واتهمها البعض بإجراء عمليات تجميل، ونفخ لصدرها، وتحرص نسرين طافش على مشاركة متابعيها أحدث صورها واطلالاتها والأماكن التي تزورها، حيث عرضت عبر خاصية الستوري على انستغرام نادي سبا وتنحيف في دبي وصورت كل زاوية فيه.

وكانت قد أثارت الفنانة نسرين طافش بصورة لها نشرتها عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، ظهرت بها دون بنطال، وترتدي “بلوزة” على شكل فستان قصير رمادي مع رسومات أبطال ديزني، وكتبت تعليقا على الصورة: "حين لا تحب المكان استبدله حين يؤذيك الأشخاص غادرهم حين تملّ ابتكر فكرة جديدة حين تحبط اقرأ بشغف المهم في الحياة ألا تقف متفرجًا"، وتباينت ردود الفعل بين معجب بجمال طافش وبين منتقد لاطلالاتها الجريئة والمبالغ فيها.

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