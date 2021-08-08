انت الان تتابع خبر والد العريس يقبل عروسة ابنه بشكل ساخن أمام المعازيم و يفقد صوابه وبعد 3 ايام من الزفاف كانت النهاية الصادمة بنتضارة !! .. شاهدو ماذاحدث والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو صادم تم تداوله بشكل كبير، يظهر أباً ثملاً يقوم بتقبيل زوجة ابنه وكانها زوجتة أمام العريس وعشرات الضيوف في حفل زفاف مما أدى إلى نشوب معركة بين الحضور.

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الرجل ظهر في الفيديو وهو يمشي بالقرب من العروس ثم يمسكها ويبدأ بتقبيلها على شفتيها.



وفي أول تعليق لها على الحادث ذكرت وسائل الاعلام الصينية أن العائلة نشرت تعليقاً على الانترنت بعد 3 أيام من الحادثة، وأوضحت من خلاله أن الأب أعرب عن أسفه لسوء سلوكه، فيما أكد مضيف زفاف رفض الكشف عن إسمه، لـ FaZhi Evening Post، أن هذه الحادثة وقعت في ووتشو انترناشيونال بلازا في يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو يوم 22 شباط.50183623