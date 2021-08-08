انت الان تتابع خبر لن تصدق كم تبلغ ثروة الفنان المصري رامز جلال .. وهذه أول صورة لزوجته الثانية فائقة الجمال التي أخفاها عن الجمهور لسنوات طويلة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - النجم رامز جلال هو ممثل مصري، والده المخرج الكبير جلال توفيق، وشقيقه الفنان ياسر جلال. بدأ دراسته في مدرسة قصر الطفل الابتدائية، ثم مدرسة الأورمان الإعدادية، وفي المرحلة الثانوية انتقل إلى مدرسة الجيزة الثانوية، وبعد ذلك التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وبعد تخرجه من المعهد التحق بالجيش وكان في سلاح المشاة.

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اشترك في بداياته في عدة أدوار ثانوية منها سهرة تلفزيونية بعنوان (الرجل الطيب)، ثم مسلسل (ناس ولاد ناس)، وبعدها اشترك بمسلسل (حياة الجوهري). أول عمل قام به أثناء دراسته بالمعهد كان مسرحية (جوز ولوز)، وشارك أيضًا في مسرحية (فيما يبدو سرقوا عبده)، ثم قدم عدة برامج تلفزيونية في شكل كاميرا خفية لاقت نجاحًا مقبولًا.

عرف الفنان الشاب رامز جلال بشخصيته المرحة، وحبه للبهجة والمرح، وبالقيام بالكثير من المقالب في أصدقائه الفنانين سواء على الشاشة أو في كواليس تصوير أحد الاعمال المشتركة بينهم، أو أثناء تجمع له مع أصدقائه في النادي أو أي مكان أخر، حتى وصل به الأمر إلى أنتج وتقديم برامج له، قائمة على عمل المقالب في مشاهير وفنانين العالم وليس في الوطن العربي فقط.

وتعد برامج رامز جلال التي يقوم بتقديمها كل سنة في الموسم الرمضاني، وقد تسبب في الكثير من المتاعب ودائمًا ما يتصدر محرك البحث جوجل، ومن أهم المعلومات التي يرغب الكثير من الناس معرفتها عن النجم الشهير ثروته بعد نهاية عام، وزيجاته التي يخفيها تمامًا عن الإعلام.

زوجة الفنان رامز جلال، ظل لم يعرف عنها أحد حتى كشفت عنها الإعلامية الكويتية مى العيدان، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديو «إنستجرام» لرامز جلال برفقة زوجته التي استقبلت الجماهير بشكل إيجابي، طويلة بشكل خاص لأنها كانت جميلة جدا.

ثروة رامز جلال في تقرير تم نشره وإحصاءه في أبريل 2020 رصد ثروة الفنانين، قدر ثروة الكوميديان رامز جلال بـ 250 مليون جنيه، أي ربع مليار جنيه، حيث يعتبر من أغنى الممثلين المصريين ، بعد الزعيم عادل إمام ونجم الأكشن أحمد السقا.

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