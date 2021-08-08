انت الان تتابع خبر عـــــاجل.. صدور أوامر ملكية بإقالات وتعيينات جديدة في مناصب عليا تهز السعودية .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصدر العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز ،السبت، أوامر ملكية جديدة بشأن مناصب عليا في الحكومة.

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وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أمر الملك سلمان بإعفاء الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.

كما أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي المستشار بالديوان الملكي رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة.



وبحسب الأوامر الصادر يتم تبليغ الأمرين للجهات المختصة لاعتمادهما وتنفيذهما وفقا لوكالة "واس".

وكان الملك سلمان أمر في إبريل الماضي بتعيين الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز، مستشارا له برتبة وزير.18044677