رخيص الثمن ويباع في كل الأسواق.. نبات عشبي مفعوله سحري يخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل !! .. اليكم التفاصيل

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الرياض - روايدا بن عباس - وجد كثير من الأعشاب التي تعمل على تنظيم مستوى السكر في الدم ومنها الكزبرة أما عن كيفية تناول الكزبرة لمرضى السكر للحفاظ على مستوى السكر في الدم فهذا ما سوف نتعرف عليه.

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الكزبرة تعتبر الكزبرة من الأعشاب العطرية التى لها العديد من الفوائد للجسم ويتم إضافتها إلى الأطعمة المختلفة لتعطي نكهة مميزة وذات رائحة جميلة.



مرض السكر يعتبر مرض السكر من الأمراض المزمنة التي تحدث نتيجة عدم قدرة خلايا البنكرياس على إنتاج الأنسولين الذي يحتاجه الجسم بكمية كافية، أو أن البنكرياس ينتج الانسولين ولكن لسبب غير معروف لا يقدر الجسم على الاستفادة منه ويزيد مستوى السكر فى الدم وكلا من الحالتين يلجأ الجسم للحصول على ما يحتاجه من المصادر الخارجية بشكل ضروري وتعويض الجسم حتى لا يؤدي إلى حدوث مشاكل فى الجسم وإصابة أحد أجهزة الجسم بأي ضرر.

فوائد الكزبرة لمرضى السكر كما هو معروف أن الكزبرة مثل البهارات تضاف إلى الطعام بفوائدها المتعددة نظرًا لأنها تحتوي على الحديد والعديد من الفيتامينات وتحتوي على المعادن الغذائية مثل المغنيسيوم، والكالسيوم والبوتاسيوم، وتحتوي على حمض الفوليك، فوائد الكزبرة لمرضى السكر كالتالي:



تنظم من مستوى السكر فى الدم، حيث أن الكزبرة تساعد على زيادة إنتاج الأنسولين فى الجسم. تقلل من مستوى السكر العالي إلى المستوى الطبيعي وذلك لأنها تحتوي على مادة Ethanol الموجودة فى بذور الكزبرة.

تساعد فى تحسين أداء وظيفة الجهاز الهضمي وبالتالي يحافظ على السكر الموجود فى الجسم فى المستوى الطبيعى.

وبهذا نكون قد تعرفنا على فوائد الكزبرة لمرض السكر وسوف نتعرف لاحقا على كيفية تناول الكزبرة لمرضى السكر وذلك من خلال موقع المواطن.



فوائد الكزبرة للجسم تناول الكزبرة المجففة عند إضافتها للطعام تعطي نكهة ولكنها تفسد الجسم وتغطيه العديد من

الفوائد كالتالي:



تحد من الإصابة من السرطان الذي يحدث بسبب اللحوم فعند إضافتها إلى اللحم يساعد ذلك على الحد من الماء المسرطنة التى توجد فى اللحم عند طهيه على درجة حرارة عالية. تحتوي الكزبرة على مادة الكترونيات وهذه المادة من مضادات الأكسدة التى تحدث من الإصابة بأنواع السرطانات، كما أثبتت الدراسات فى المعهد الوطني للسرطان.



تحتوي الكزبرة على الألياف التى تعمل على خفض مستوى الدهون الثلاثية الضارة وتزيد من مستوى الكولسترول الصحي إلى المستوى الطبيعي وبالتالي تحافظ على القلب وحمايته من الأمراض.

لها دور فعال فى عملية الهضم وذلك لأنها تحتوي على العديد من الألياف التي تحسن من عملية الهضم وحركة الأمعاء وكذلك تساعد الكبد على أداء وظيفته بسهولة.



تتميز الكزبرة انها خاليه من الصوديوم وبالتالي تحد من ارتفاع ضغط الدم في الجسم تحتوى على مضادات للالتهابات التي تقلل من التهابات وأورام المفاصل والعظام. تقلل من مستوى السكر في الدم وذلك لأنها تحفز من زيادة انتاج الانسولين في الجسم



تحتوي الكزبرة على الحديد وبالتالي تساعد على زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء و تحد من الاصابة بالانيميا او نقص الهيموجلوبين.



تحتوي الكزبرة على العديد من الفيتامينات التي تحسن من وظائف المخ وتحد من الإصابة بمرض الزهايمر.

كيفية تناول الكزبرة لمرضى السكر تساعد الكزبرة مرضى السكر وذلك لأنها تزيد من إفراز الأنسولين في الجسم ويتم تناول الكزبرة لمرضى السكر كالتالي:



اضافتها الى الخضروات المشوية وإلى السلطة. يتم وضع الكزبرة عند طهي اللحوم. يتم اضافتها مع التتبيله اللي اللحوم. تضاف الكزبرة إلى أنواع الحساء المختلفة عند تحضيرها. من الأفضل تخزين الكزبرة المجففة لمدة سنة أو

اثنين كحد اقصى، أما الكزبرة الناشفة المطحونة فيتم تخزينها لمدة 6 أشهر فقط.

وصفة تناول الكزبرة الناشفة لمرضى السكر المكونات

مقدار من الكزبرة الحصى. 2 كوب من الماء.

طريقة التحضير

نضع الكزبرة فى إناء على درجة حرارة متوسطة و نقلب حتى تصبح الكزبرة محمصه. نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد. نضع الكزبرة في المطحنة الكهربائية ونقوم بطحنها حتى تصبح ناعمة. ناخذ ملعقة من الكزبرة ونضعها فى الكوب ونضيف عليها كوبا من الماء المغلي ونقلبها. نتركها حتى تصبح دافئه ثم يتم تناولها.

كيفية تناول الكزبرة لمرضى السكر في الطبخ من الأفضل الاستفادة بجميع أجزاء الكزبرة من الأوراق وحتى الساق وكذلك الكزبرة الناشفة وذلك للحصول على أكبر فائدة منها.



من الممكن استخدامها في الشوربة. إضافتها إلى الطعام. اضافات مثل البهارات والتوابل لتعطي نكهة.

كيفية تناول الكزبرة الخضراء لمرضى السكر

المكونات

مقدار من الكزبرة الخضراء. نصف لتر من الماء. طريقة التحضير

اولا نقوم بغسل الكزبرة بالماء. في اناء نضع الماء ونضيف اليها الكزبرة ثم نتركه حتى يغلي لمده 3 الى 5 دقائق. نقوم بتصفيته من الكزبرة ووضع الماء المصفى في الكوب وتناوله. كيفية استخدام الكزبرة لعلاج مرضى السكر تستخدم الكزبرة في علاج مرض السكر وذلك بإضافتها إلى الطعام كالتالي:



يتم اضافتها الى الملوخية تساعد على خفض مستوى السكر في الدم. يتم اضافتها إلى السبانخ حيث أن السبانخ عند تحضيرها يتم اضافة الكزبرة إليها وبالتالي تقلل من مستوى السكر في الدم. تحضير القلقاس يتم اضافة الكزبرة إليه ويساعد مريض السكر على خفض من مستوى السكر لديه. تناول ملعقة صغيرة من الكزبرة الناشفة أو مقدار كوب الا ربع من الكزبره الخضراء يساعد مريض السكر على خفض مستوى السكر وكذلك تخليص الجسم من السموم بشكل عام.26936429