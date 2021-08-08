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الصاروخ انفجر – صافيناز سحرت العقول والقلوب في حمام السباحة : اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس -  

نشرت الراقصة صافيناز فيديو وصورة محتفلة فيهما بخطوبتها أمام حمام السباحة، وشاركت جمهورها هذا الحدث عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصورو الفيديوهات “إنستجرام”.97570490

 

وبدت بمايوه أبيض، والذي يحتوي على شورت وتوب قصير، وارتدت عليه كاش مايوه مصنوع من قماش الدانيل بنفس اللون، مما أبرز رشاقتها وأنوثتها، وانتعلت سليبر ذا كعب عالٍ مصنوع من الجلد وباللون الأسود.

وتزينت بالإكسسوارات الرقيقة والمبهجة، والتي كانت عبارة عن أقراط ملونة كبيرة الحجم، والتى تضم اللون الأحمر والأصفر والأزرق، وعقد رقيق، وارتدت في اليد اليسرى إسورة مرصعة بالألماس.97570490

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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