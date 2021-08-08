انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تفاجئ ’’أبو هشيمة’’ وتكشف عن صورة أبنتها لأول مرة .. والجمهور في حالة صدمة ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها برفقة طفلة صغيرة اثارت الجدل نحوها.

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وظهرت ياسمين صبري في الصورة عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " برفقة طفلة صغير في إحدى المجمعات التجارية بإطلالة مميزة.

واثارت صورتها جدلا واسعا لا سيما ان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا سابقة بشأن ابنتها من زوجها السابق.

تبين من الصورة ان الطفلة الصغيرة التي ظهرت مع الفنانة ياسمين صبري إحدى معجباتها صدفتها اثناء جولتها التسويقية.

يذكر ان الفنانة المصرية ياسمين صبري تزوجت من رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة مطلع عام 2020 بعد ظهورها بمسلسلها الأخير في السباق الرمضاني 2020 بعنوان " فرصة ثانية "

ياسمين ثبري ، ممثلة من مواليد عام 1988 بدأت مسيرتها الفنية مطلع عام 2013

قدمت ياسمين صبري أولى أدوارها الدرامية وحققت نجاحاً كبيراً بدورها. أصبحت من وقتها حديث الصحف والمجلات حيث وصفوها بأنها من أجمل الوجوه الشابة الجديدة لدراما رمضان. وقدمت بعدها مسلسل "طريقي" مع النجمة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان، ومسلسل"الحصان الأسود" مع أحمد السقا. لتتوالى عليها بعدها الأعمال الدرامية والسينمائية لتخوض رمضان 2019 بعمل درامي لأول مرة من بطولتها المطلقة

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