انت الان تتابع خبر هام .. تناول هذا المشروب اللذيذ على الريق وقلوا وداعا لارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية .. سعره رخيص جدا ومتوفر في كل منزل ومفعوله سحري والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يُعدُّ شرب ماء الليمون الساخن صباحاً بدلاً من القهوة مفيداً للجسم بشكل كبير جدًا، وخصوصًا للمصابين بارتفاع ضغط الدم ، والذين يعانون من مشاكل النوبات القلبية.

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ومن فوائده؛ المساعدة على إنقاص الوزن، كما أنَّه يُعزز الهضم، ويُحفز الجهاز الهضمي؛ وذلك عن طريق تحسين قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية، ويُسبب سوء امتصاصها الشعور بالجوع، بالإضافة إلى زيادة استهلاك فيتامين ج، والحفاظ على الرطوبة؛ إذ يُخزّن الجسم كميات أكبر من الدهون في حالة الجفاف، وذلك لأنّ الكلى تحتاج إلى الكبد لأداء وظائفها في هذه الحالة، وهذا يُضعف قدرة الكبد على حرق الدهون.

فيما يلي أهم فوائد ماء الليمون بشكلٍ عام:

1- مصدرٌ للبوتاسيوم: حيث يحتوي الليمون على كميات كبيرة من هذا العنصر، والذي قد يُحسن من مشاكل القلب، و يُمكن أن يؤدي شرب مائه إلى التحكم بضغط الدم المُرتفع، والغثيان، والدوار، بالإضافة إلى أنَّه يُرخي الجسم، والذِهن. معقمٌ طبيعيٌّ: ويساهم في علاح مشاكل البشرة، كما أنّ احتواء الليمون على فيتامين ج يسبب تجديد البشرة.

2- المساعدة على خسارة الوزن: حيث إنَّ شُرب الماء الساخن والليمون قبل وجبة الفطور يزيل المركبات الكيميائية غير المرغوب بها من الجسم، بالإضافة إلى حرق السعرات الحرارية، وأظهرت دراسة أنَّ الفاكهة الحمضية بما فيها الليمون؛ تحتوي على مركبات قوية تساعد على مكافحة بعض الحالات؛ كالسُمنةِ، وتصلُّب الشرايين.

3- تقليل خطر الإصابة بحصى الكلى: حيث يعود ذلك لحمض الستريك (بالإنجليزيّة: Citric acid) الموجود في الليمون، وقد يُحطّم مركب السيترات؛ الذي يُعد إحدى مكونات هذا الحمض الحصوات الصغيرة، ويجعل البول أقلَّ حموضة، ويمدُّ شُرب ماء الليمون الجسم بالسترات، بالإضافة إلى ذلك فإنَّ الماء يساعد أيضاً على التخلص منها، وتقليل خطر تشكّلها.

4- ضبط ضغط الدم: إذ ظهر أنَّ القراءة العُليا للضغط التي تُعرف بضغط الدم الانقباضيّ؛ كانت أقلَّ لدى النساء في منتصف العمر، وذلك عند تناولهم لكميات أكبر من الليمون، أو عند شرب كميات أكبر من عصيره، ولكن لم يُعرف إذا كانت القراءة السُفلى التي تُعرف بضغط الدم الانبساطي أقل

5- المساهمة في حالات الإمساك: حيث إنّ شُرب كميّات كافية من الماء، والتي تُقدّر بثمانية أكوابٍ يومياً يساعد على تليين البراز، مما يجعل الإخراج أسهلاً.

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