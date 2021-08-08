انت الان تتابع خبر بعد عامين على هروبها.. ظهور حزين للأميرة هيا بنت الحسين وبحالة يرثى لها وحاكم دبي ‘‘محمد بن راشد’’ يذرف دموع الندم .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد عامين على هروبها من زوجها ، حاكم دبي محمد بن راشد نشرت الأميرة هَيَا بنت الحسين عبر صفحتها على انسجرام قصيدة مؤثرة للكاتبة والشاعرة الاميركية ماري إليزابيث فراي بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لرحيل العاهل الأردني الملك الحسين بن طلال.

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وتقول كلمات القصيدة :



لا تقفي نائحةً على قبري، فلستُ موجوداً فيه، أنا لا أنامُ.

أنا أَلفُ ريحٍ تهبُ،أحجارُ ماسٍ على الثلج تملعُ.

أنا شعاعُ الشمسِ على السنابلِ إذا أينعَ الزرعُ،أنا مطرُ الخريفِ اللطيف.

وإذا ما صحوتِ ساعةَ السكونِ في الصباحِ،فأنا انطلاقُ الطير الخاطفِ إلى كبد السماءِ،مطمئنة البالِ تَحومُ.

وأنا إذا ما جَنَّ الليلُ سنا النجمِ الخافت.

لا تقفي باكيةً على قبري،فلستُ موجوداً فيه،أنا لا أموتُ.

وكتبت الأميرة بعد نهاية القصيدة : "جلالة الملك الحسين بن طلال ، حي في قلوبنا اليوم ودائما " .

وكانت الأميرة هيا قد أثارت قصتها ضجة دولية ووصلت إلى المحاكم الدولية، على خلفية هروبها في يوليو 2019 من زوجها حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد.

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