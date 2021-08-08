انت الان تتابع خبر ‘‘زوجة ابو هشيمة’’ الأولى تذهل ’’العالم’’ بجمالها الفرعوني الخارق في ‘‘اول ظهور لها‘‘ .. شاهدوا (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رجل الاعمال المصري الكبير الذي اثار الجدل بزيجاته من فنانات كانت الاولى المتالقة هيفاء وهبي و الثانية الفنانة ياسمين صبري انه المشهور أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز والشهير بأبو هشيمة ، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين . ونعرض لكم من خلال هذا التقرير صور زوجته الأولى التي تعتبر نسخة من هيفاء وهبي في الجمال وعمره أبناء عمر ويوسف الغير متوقع.

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زوجه أحمد أبو هشيمة الأولى ظهرت خلال الصور المتداولة زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى ومعها أولادها عمر ويوسف في احدى المناسبات. وزوجة "أبو هشيمة" الأولى؛ اسمها "عبير"، وتزوجها وهو في سن صغيرة، بعد أن تعرف عليها خلال فترة دراستهما الجامعية، وظهرت في الصورة، ملامحها، بوضوح، لتكشف عن جمالها. وفور تداول الصور قارن متابعي ومحبي رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بينها وبين زوجته الثانية المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، وزوجته الحالية ياسمين صبري، فكل منهن لديها نفس الشعر الداكن والشامة على الوجه.

وأظهرت الصور ملامح زوجة أحمد أبو هشيمة الأولى بوضوح، والتي فاجأت الجمهور نظراً لأنهم وجدوا أن جمال أم أولاده مشابه كثيراً لزوجته السابقة هيفاء وهبي والحالية ياسمين صبري، فكل منهن لديها نفس الشعر الداكن والشامة على الوجه. عمر أبناء أحمد أبو هشيمة وعن سن ابني أحمد أبو هشيمة، فقد كشف في حوارات صحفية سابقة أن لديه ابنين وهما عمر ويوسف من زيجته الأولى، حيث يبلغ ابنه الأكبر 20 عاماً الآن بينما الأصغر 17 عاما.

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