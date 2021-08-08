انت الان تتابع خبر أنتشار أول صورة لزوج ’’نجوى كرم‘‘ المستقبلي .. ملياردير إماراتي يصغرها بـ 15 سنة .. (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار الإعلامي اللبناني إيلي باسيل، جدلاً واسعاً بما كشفه عن عريس مواطنته الفنانة نجوى كرم، وموعد زفافها، وفرق السن بينها وبينه.

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خطيب نجوى كرم يصغرها بـ15 عاماً

وبفيديو عبر حسابه على (يوتيوب)، قال إيلي باسيل إن زوج نجوى كرم المستقبلي هو رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، وإنه يصغرها بـ15 عام تقريباً.

وأضاف إيلي باسيل الذي بدأ الفيديو بإطلاق الزغاريد: (موعد الزفاف فسوف يكون خلال شهر سبتمبر من العام الحالي).

وأكد إيلي باسيل أن نجوى كرم لن تنتقل للعيش في الإمارات، مضيفاً: (لا تريد ترك لبنان، بل ونقلت خطيبها معها إلى لبنان).

عمر الدهماني منفصل ولديه ولدين

وتابع: (عمر الدهماني تزوج وانفصل مرتين، ولديه ولدين من نفس الأم، وتعرف على نجوى كرم عام 2017، وعاشا قصة حب جميلة لمدة أربعة سنوات قبل أن يتخذا قرار الارتباط رسمياً).

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