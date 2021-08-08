انت الان تتابع خبر الفتاة الحسناء التي تزوجها الوليد بن طلال وتصغره بالعمر 28 عامًا .. وأحدثت ضجة وأثارت أميرات الخليج.. اتفرج من تكون؟؟ "فيديو" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - حينما تزوجت أميرة الطويل من الأمير الوليد بن طلال كان يكبرها بـ 28 عام إلا أنها لم تكتف بالحياة المرفهة التى كانت تنتظرها.

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كان من الممكن أن تستمتع بحياة هادئة فى قصر من الذهب، هذه هى حكاية الأميرة السعودية زوجة الوليد بن طلال.

وكان من الممكن أيضا أن تكون حياتها مثل حياة الأميرات الخياليات فى القصص العربية.

الفيديو التالي يرصد التفاصيل الكاملة لحياة الاميرة أميرة الطويل، التي أثارت بجمالها وإطلالاتها ضجة وحنق أميرات خليجيات. :

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