انت الان تتابع خبر دلال عبد العزيز تودع جمهورها ومحبيها وهي على الفراش بمشهد الموت الحزين...لن تصدق كيف نطقت الشهادة؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ودعت الراحلة جماهيرها ومحبيها من خلال فيديو ومشهد أخير. لها وهي على فراش الموت ،اختارته ليكون هو آخر مايتذكرها به محبيها.

94802205

يبدو أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز كانت على موعد مع الموت، حيث ودعت جمهورها في شهر رمضان الماضي من خلال مشهد موت "عطية" وهي الشخصية التي قامت بأداء دورها في مسلسل "ملوك الجدعنة".

شهدت الحلقة 18 من "ملوك الجدعنة" للنجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد مشهدا مؤثرا للفنانة دلال عبد العزيز وانتهت الحلقة بوفاة عطية، التي ودعت ابنها سرية ونظرت إلى السماء وابتسمت وهي تتحدث عن جمال ما ترى في لحظاتها الأخيرة في مشهد أبكى الجمهور لتعيد اليوم إلى الأذهان هذا المشهد من جديد وتبكي ملايين الجماهير عليها.

رحلت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، اليوم السبت، عن عمر يناهز الـ61 بعد أزمة صحية شديدة حيث دخلت المستشفى منذ أواخر شهر أبريل الماضي، وكانت تعاني من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، كما تعاني من مضاعفات ما بعد كورونا، وحالتها خاصة جدا ولا تحدث كثيرا مع مصابي الفيروس.

94802205