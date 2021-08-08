انت الان تتابع خبر أبو هشيمة يتزوج شيخة سعودية .. ظهرت كأنها حورية من الجنة وخطفت بجمالها الأنظار من ياسمين صبري .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رغم الشهيرة الواسعة التي يحظى بها رجل الأعمال المصري الملياردير أحمد أبو هشيمة، إلا أن الكثير لا يعرفون شيئا عن شقيقة "طارق أبو هشيمة" الذي سبق وشغل منصب وكيل النائب العام، ويعمل حاليا مستشارا في المحكمة الإقتصادية.

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تزوج طارق أبو هشيمة في العام 2010، من الشيخة "يسرا الفاسي"، في حفل زفاف صاخب، حضره عددا من المشاهير ونجوم الفن، وأحيت الحفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي كانت في ذالك الوقت ما زالت زوجة شقيقة رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة.

ويسرا الفاسي هي إبنة رجل الأعمال السعودي" شمس الدين الفاسي"، وأمها سيدة المجتمع المغربية «فاطمة الفاسي»، وشقيقتها الأميرة الراحلة هند الفاسي، زوجة الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، شقيق ملك السعودية، والنائب السابق لوزير الدفاع والطيران السعودي.

وتتميز الشيخة يسرا بجمالها الطبيعي وبساطتها وأناقتها التي تجعلها محل أنظار الجميع، ورغم ظهورها النادر في وسائل الإعلام، إلا أنها جدلا واسع في آخر ظهور لها منتصف العام الماضي، حيث شاركت في حفل زفاف شقيق زوجها "أحمد أبو هشيمة"، من الفنانة المصرية "ياسمين صبري".

وحرصت الشيخة يسرا أن تظهر في تلك المناسبة التي تمت في منتصف ابريل من العام الماضي 2020، وهي بكامل أناقتها، وأستطاعت أن تخطف بجمالها الأنظار من ياسمين صبري.

واعتبر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن هذه السيدة الأنيقة «أكلت الجو» من الفنانة ياسمين صبري، نظرا لجمالها وأناقتها الشديدة وحسن اختيارها لفستانها

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