انت الان تتابع خبر رولا يموت بالشعر الأشقر وتخلع ملابسها الداخلية ؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت ​أخت هيفاء وهبي رولا يموت صورة بالملابس الداخلية على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

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وظهرت رولا يموت في الصورة بشعر أشقر وتقوم بحركة جريئة وكأنها تخلع ملابسها الداخلية .

وفي الحقيقة لم تصبغ رولا يموت شعرها بل ظهرت بالأشقر بهذه الصورة من خلال تقنية الفوتوشوب .

ونالت الصورة إعجاب محبيها على إنستغرام وحصلت عل آلاف الإعجابات والتعليقات.

ونشرت أخت هيفاء وهبي ​رولا يموت​ قبل أيام فيديو ترويجي لأغنيتها الجديدة “أنا نار” على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

وأثارت أخت هيفاء رولا الجدل باطلالتها اذ ارتدت فستاناً قسيراً للغاية وشفاف في بعض المناطق من الجسم، وظهرت وهي تمشي على الطريق.

وعلقت على الفيديو : شكراً لرئيس حزب الحركة اللبنانية الديمقراطية ورئيس الاتحاد للقوس والنشاب جاك تامر ولم تعلن رولا عن موعد طرحها الاغنية الا ان محبيها عبروا عن حماستهم للاستماع الى اغنيتها الجديدة .

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