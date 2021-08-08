انت الان تتابع خبر رولا يموت بالشعر الأشقر وتخلع ملابسها الداخلية ؟ (صورة) والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - نشرت أخت هيفاء وهبي رولا يموت صورة بالملابس الداخلية على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .
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وظهرت رولا يموت في الصورة بشعر أشقر وتقوم بحركة جريئة وكأنها تخلع ملابسها الداخلية .
وفي الحقيقة لم تصبغ رولا يموت شعرها بل ظهرت بالأشقر بهذه الصورة من خلال تقنية الفوتوشوب .
ونالت الصورة إعجاب محبيها على إنستغرام وحصلت عل آلاف الإعجابات والتعليقات.
ونشرت أخت هيفاء وهبي رولا يموت قبل أيام فيديو ترويجي لأغنيتها الجديدة “أنا نار” على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .
وأثارت أخت هيفاء رولا الجدل باطلالتها اذ ارتدت فستاناً قسيراً للغاية وشفاف في بعض المناطق من الجسم، وظهرت وهي تمشي على الطريق.
وعلقت على الفيديو : شكراً لرئيس حزب الحركة اللبنانية الديمقراطية ورئيس الاتحاد للقوس والنشاب جاك تامر ولم تعلن رولا عن موعد طرحها الاغنية الا ان محبيها عبروا عن حماستهم للاستماع الى اغنيتها الجديدة .
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