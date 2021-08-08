انت الان تتابع خبر اتفرج.. أول فيديو لـ’’دلال عبد العزيز‘‘ فى الكفن و’’عبلة كامل‘‘ تنهار من البكاء فى مشهد مؤثر أحزن الملايين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خيم الحزن على الوسط الفنى والجمهور بشكل عام بعد وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو للفنانة الراحلة من مسلسل “حديث الصباح والمساء” الذي تم إنتاجه عام 2001.

35277278



وظهرت دلال عبد العزيز، وهي في الكفن وبجانبها الفنانة عبلة كامل التي إنهارت من البكاء ضمن أحداث المشهد.

وظهرت فيه الراحلة أثناء وفاتها بشخصية "نعمة" التي تجسدها، وتقول عبلة كامل في المشهد ناعية "نعمة": "يا عشرتك الحلوة يا نعمة..يا أميرة يا بنت الناس الطيبين".

و تدور أحداث مسلسل “حديث الصباح والمساء” عن تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي من خلال ثلاث شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الأقتصادية على العلاقات بين الشخصيات.

يذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم، نجلة الراحلة نشرت صورة لوالديها دلال عبد العزيز وسمير غانم، بعد ساعات من وفاة والدتها صباح اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 61 عامًا.

وكتبت في أول تعليق لها بعد وفاة والدتها: «رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».

35277278