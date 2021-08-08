انت الان تتابع خبر رجاء الجداوي تفاجئ كل المصريين بظهور جديد وكأنها لم تمت .. وهذا أول ما فعلته ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت ابنة الممثلة المصرية الراحلة رجاء_الجداوي صورة لوالدتها حين كانت تتلقى تطعيمًا معينًا لم تتذكر نوعه.

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بدت وجاء في الصورة بحالة رعب شديدة جدًا لم نعهدها حتى في أفلامها ومسلسلاتها، وكانت تعلني من فوبيا الابر.



كتبت ابنتها على الصورة التالي:

(الله يرحمك يا مامي كانت بتترعب من الحقن وبعد لما خلصت فضلت تقول تسلم ايدك ايدك خفيفه وجميله بس انا بخاف كانت البيبي بتاعي وحشتيني ده من كام سنه بس مش فكره كان تطعيم ايه)



هذه الصورة جعلتنا ننسى بأنها توفت وكأنها لم تمت، كأنها لا تزال معنا ننتظر عملًا جديدًا لها او صورة حديثة لها مع صديقاتها، لا نصدق بأنها رحلت لأن الموت كان سريعًا وخطفها بسبب فيروس_كورونا اللعين كما قضى على حياة الممثل المصري سمير_غانم.



أميرة تحيي والدتها من جديد من خلال نشر عددًا من الصور تي لم تنشر لها قبل وفاتها.

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