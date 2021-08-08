انت الان تتابع خبر الفنانة ’’رحمة رياض’’ تتزوج من نجم أمريكي شهير .. اتفرج الصور المنتشرة من حفل الزفاف .. والمفاجأة كيف بدت ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت الفنانة العراقية رحمة رياض، بعقد قرانها على الممثل العراقي الأمريكي ألكسندر علوم ، وذلك بعد شهرين ونصف من خطبتهما التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي.

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وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفل تضمنت ظهور الفنانة العراقية رحمة رياض، مع زوجها الفنان العراقي ألكسندر علوم وهما يطلان على الحضور وسط مقابلتهما بالورود وأهازيج الأفراح.

وفي مقطع آخر ظهر الثنائي رحمة رياض وزوجها وهما يتراقصان على موسيقى إحدى الأغاني وسط تفاعل من جانب الحضور، فيما تداول أصدقاء مقربون عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " مقاطع فيديو هنأوا خلالها رحمة رياض بعقد قرانها.

يذكر ان الفنانة رحمة رياض مغنية عراقية من مواليد عام 1987 بدأت مسيرتها الفنية مطلع عام 2004 .

ولدت بالعراق لأب عراقي وأم عراقية لأسرة مسلمة. والدها هو الفنان عبد الرضا مزهر والملقب فنيا رياض أحمد، وشقيقتها مقدمة البرامج نعمة رياض.

التحقت بالدراسة في صغرها في مدينة صلالة بسلطنة عمان ثم انتقلت لتعيش حالياً بين لبنان وقطر . أحبت رحمة الغناء منذ صغرها، وقد درست أصول الغناء لتتمكن من تطوير صوتها وموهبتها.

وقد شجعها والدها الفنان رياض أحمد على الغناء، وبعد وفاته تابعت والدتها تشجيعها على الاستمرار في تطوير شخصيتها الفنية .

95035733