انت الان تتابع خبر صدمة تربك الوسط الفني بعد إعتزال ‘‘هيفاء وهبي’’ والمفاجأة الكبرى فيما حدث معها !! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع السوشل ميديا أنباء عن اعتزال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الفن وخصوصا الغناء والتمثيل. وتصدر هاشتاغ #اعتزال_هيفاء_وهبي موقع تويتر في الساعات القليلة الماضية. الأمر الذي أثار موجة واسعة من من الجدل من الجمهور والمتابعين.

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انتشر الهشتاغ بشكل واسع دون وجود اي تصريح رسمي من هيفاء وهبي بشأن هذا الموضوع سواءا للاعلام او عبر حساباتها الرسمية على مواقع السوشل ميديا ما يؤكد ان الأمر ما هو الا شائعة.

من القباحة ان تجمع مشاهداتك تحت غطاء وهم ، و تحت عبائة هيفاء وهبي لزيادة عدد المشاهدين .. #كفشناكم #اعتزال_هيفا_وهبي pic.twitter.com/WbAAzVOJQn — عاشق السعودية (@jon_saif) من القباحة ان تجمع مشاهداتك تحت غطاء وهم ، و تحت عبائة هيفاء وهبي لزيادة عدد المشاهدين .. 😝👌 #كفشناكم #اعتزال_هيفا_وهبي pic.twitter.com/WbAAzVOJQn — 🇸🇦 عاشق السعودية 🇸🇦 (@jon_saif) August 7, 2021

من جهة أخرى حرصت هيفاء وهبي على مشاركة الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت. وقامت بنشر مجموعة من الصور عبر

من جهة أخرى حرصت هيفاء وهبي على مشاركة الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت. وقامت بنشر مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام ظهرت في إحداها والدمعة في عينها. الامر الذي أثار تساؤلات الجمهور الذي اتهموها بـ”التثميل والاستعراض”.



وكانت التعليقات كالتالي: “حلو الإنسان بس يتضامن ويحكي وكلام هيفا حلو.. بس أنه أعمل جلسة تصوير بكامل أناقتي وماكياجي.. كتير أوفر تمثيل واستعراض”.

وقالت إحدى الفتيات إلى “كمية الفلاتر المستخدمة في الصورة والتي أثرت حتى على شكل الدموع”، معلقة “الصورة مبينة رسم على ئد ما الفوتوشوب والفلاتر ماسحين معالم البشرة مسح حتى الدمعة مبينة رسم”.44311569