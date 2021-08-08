انت الان تتابع خبر ظهور ساخن للفنانة ياسمين صبري والجمهور يعلق "الحق يا أبو هشيمة وينك!؟" .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات نشطة مهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل تداول صورة للفنانة المصرية ياسمين صبري وهي تمارس هوايتها في حمام السباحة.

24815913

وظهرت ياسمين صبري شبه عارية بأحد المنتجعات السياحية، في حين لم يبد إلا ظهرها في الصورة العارية التي أثارت حالة من الجدل.

وعلق متابعون على الصورة "الحق يا أبو هشيمة، وينك ياأبو هشيمة".

وتحرص الفنانة المصرية على ممارسة الرياضة باستمرار وتنشر من حين لآخر صورا لها في النادي الرياضي.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين صبري تصدرت الترند خلال الساعت الماضية بسبب فيديو قديم من 4 سنوات مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة»، عندما كان يعرض عبر شاشة CBC المصرية، حيث جاءت تصريحات ياسمين صبري وقتها في البرنامج لتتصدر اهتمامات المتابعين بسبب حديثها عن الأسلوب الذي تَتّبعه في اختيار ملابسها، عندما باتت فنانة مشهورة، حيث لفتت وقتها أنها تعاونت مع إحدى شركات الملابس من أجل تغيير ذوق الفتيات، وفي الوقت نفسه تشجيعهن على ارتداء ملابس غير ثمينة بالمرة، على خطى نجماتهن المفضلات.

وقالت ياسمين صبري عن سعر فستانها: «اكتشفت إن الاستايل عند البنات المصريات ضاع، فحسيت إن أنا لو عليا الضوء كفنانة، وإن الناس بتشوفني وبتقول أكيد الفستان ده بعشرين ألف جنيه، اكتشفت إن أقدر ألبس حاجة بـ2000 يقدروا يشتروها.. إنتي عارفة الفستان ده بـ2500 أي بنت هتقدر تجيبه».

وبسبب هذا التصريح لاقت ياسمين بسببه هجوماً حاداً من قبل عدد من متابعيها الذين اتهموها باستفزازهم وشَدّدوا على أنّ الثمن الذي ذكرته ياسمين قد يفوق قدرة بعض الفتيات المادية، كما تَصَدّرت قائمة الأكثر تداولاً في مصر خلال الساعات الماضية.

يشار إلى أن آخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية"، من بطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎.24815913