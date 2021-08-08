انت الان تتابع خبر بطلة سنوات الضياع تستلقي بالمايوه وتشعل الانستغرام بإثارتها.. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الممثلة التركية توبا بطلة مسلسل سنوات الضياع، والمعروفة بإسم لميس بالوطن العربي، عبر حسابها بانستغرام صورة لها أثناء استمتاعها في طرابزون، ومستلقية على الصخور مرتدية مايوه باللون الأبيض والأسود.

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ولاقت صورتها إعجاب المتابعين الذين امطروها بكلمات الغزل، ومن بين التعليقات كانت لمتابعين عرب عبروا عن حبهم لها واعجابهم بجمالها.

ويذكر ان توبا قد تصدرت فضائحها في وقت سابق الصحف التركية، وذلك بعد ان أكدت صحيفة تقويم التركية بأن النجمة توبا بويوكستون أقامت علاقة حب جديدة مع شاب “مراهق”، التقيا في مكان مخفي في اسطنبول ليكونا بعيدين عن عدسات الصحفيين، كما انهما لم يتابعا بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي ليبقى الموضوع سراً ولا يتم كشفهما.

وأثار هذه الفضيحة الجمهور والمتابعين، وهذا ما اعتبره البعض مرضًا، ومعروف علميًا بـ البيدوفيليا.

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