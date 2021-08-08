انت الان تتابع خبر فيفي عبده تشعل قلوب المتابعين بالساحل الشمالي بوصلة رقص كشفت كل شي.. (فيديو فاضح) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - استعادت الراقصة المصرية فيفي عبده صحتها ورشاقتها بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا. وعادت الى إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بوصلات الرقص التي اعتادت على نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

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ظهرت فيفي مرتدية فستان كات بألوان مختلفة. وكانت تؤدي وصلة رقص جريئة على أنغام أغنية “حتة من قلبي” للنجم حسين الجسمي.

علقت فيفي على الفيديو قائلة: “”من الساحل الشمالي اغنية الجسمي الجديدة انا بحبكم انتم بتحبوني”



مؤخرا ظهرت فيفي عبده مع أحفادها من ابنتها هنادي الديراوي للمرة الاولى احتفالا بعيد ميلادهم ووجهت لهم رسائل حب قائلة: “بسم الله ما شاء الله الله اكبر ربنا يحميهم ويحفظهم ويحفظ أولاد الناس كلها.. النهاردة كان عيد ميلاد أحفادي حبايبي جليلة وكمال كل سنة وهما طيبين وعقبال ١٥٠ سنة بحبهم أوووي وبحبكم اوي خمسة مواه كل سنة وبرج الأسد طيب”.

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