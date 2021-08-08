انت الان تتابع خبر شبيهة ’’هيفاء وهبي‘‘ تظهر بفيديو يصدم الجمهور !! .. نسخة طبق الأصل عنها لن تفرقوا بينهما ! (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة شبيهة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وظهرت كصورة طبق الأصل منها بطريقة صدمت الجمهور.

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شبيهة هيفاء وهبي تصدم الجمهور



وفي الفيديو ظهرت شبيهة هيفاء وهبي أثناء تقديم عدد من النصائح إلى الفتيات إلا أن الجمهور تفاعل مع الفيديو معبرين عن صدمتهم من الشبه الكبير بينهما وفي الوقت نفسه انتقد يعض المتابعين عمليات التجميل التي يلجأ لها البعض نتيجة هوسهم بالمشاهير ليكونوا نسخة منهم.

وجاءت التعليقات: "حلاوة الشخص لما بيكون نفسه ومش مستنسخ من حدى اتقزز من هالنماذج"، وفي تعليق آخر: "هذي مره نسختها سرقتها منها بالضبط .. لو من هيفاء قسمبالله ارفع قضية"

شبيهة هيفاء وهبي تثير الجدل



شبيهة هيفاء وهبي أثارت الكثير من الجدل خاصة بعد أن اتضح أنها عارضة أزياء سورية "رولا منصور"، وتقيم في الإمارات العربية المتحدة وتصف نفسها بأنها انفلونسر.

وعادة تشارك رولا منصور الجمهور عبر إنستغرام صور لها وإطلالات مختلفة ويعلق الجمهور دائماً على الشبه الكبير بينها وبين هيفاء وهبي متعرضة لبعض الهجوم أحيانا.

ويتابع رولا منصور ما يقرب من 220 ألف متابع عبر تطبيق إنستغرام.

وكانت رولا منصور قد حلت في شهر أغسطس من عام 2020 ضيفة على برنامج "صالح الراشد" وقالت خلال اللقاء إنها في المرتبة الأولى إعلامية وتملك شغف كبير في هذا المجال إلا انها تحب عرض الأزياء وتهتم بعالم الجمال والموضة.

من هي شبيهة هيفاء وهبي؟



رولا منصور، عارضة أزياء سورية من مواليد عام 1992 وتقيم في الإمارات ودخلت عالم الشهرة بسبب الشبه الكبير بينها وبين هيفاء وهبي وهو ما عبرت عنه سابقاً أن هذا الشبه يسعدها بسبب أنها تحب هيفاء وهبي.

فيما يرى الجمهور ان رولا منصور تخلت عن هويتها وشخصيتها وأنها "لن تصبح هيفاء وهبي" مهما حاولت على حد تعليق الجمهور.

ومن المعروف أن هيفاء وهبي لديها عدة شبيهات، أما بفضل اتباعهن نفس طريقة مكياجها، أو خضوع بعضهن لعمليات تجميل من أجل أن تتطابق ملامحهن معها، النجمة اللبنانية تشتهر بجمالها المميز الذي تتمنى العديد من السيدات أن تكون مثلها.

واحتفلت هيفاء وهبي مؤخراً بكليب "لو كنت" الذي شاركت فيه مع الفنان المصري أكرم حسني وحقق نجاحاً كبيراً.

ووصف أكرم حسني، الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قائلاً :"ست جميلة جداً وذكية، وعندها شعبية رهيبة في الوطن العربي".، موضحا أنه بمجرد الحديث معها حول تفاصيل الأغنية والفيديو كليب رحبت جداً بالفكرة وبدأ التصوير في لبنان، مضيفاً: "قعدنا حوالي أسبوع صورنا منه يومين".

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