انت الان تتابع خبر دانا جبر جميلة ‘‘باب الحارة’’ تعلن إعتزالها وترتدي الحجاب !.. وسط صدمة من الجمهور .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر حسابها في إنستغرام نشرت الفنانة دانا جبر مقطع مصور ظهرت به بإطلالة خليجية مرتدية عباءة مع شال على الرأس، ووضعت مكياج ناعم، لكن فاجأت دانا جبر محبيها ومتابعيها، وأغضبت البعض بعد أن خلعت الشال عن رأسها بنهاية المقطع المصور، كاشفة عن شعرها بطريقة غير لائقة.

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وتم تداول مقطع الفيديو بشكل موسع من قبل المتابعين، وتم مشاركته على الكثير من حسابات رواد مواقع التواصل، وتباينت ردود الفعل بإطلالتها بين منتقد لإستعراضها الحجاب والعباءة ثم خلعه، وبين معجب بأنوثتها وجمالها.

هذا وكانت قد أثارت الممثلة السورية دانا جبر موجة من الجدل مؤخرا بسبب إطلالتها الجريئة، حيث شاركت متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها ظهرت بها بالميني شورت أبيض اللون مع كروب توب باللون البيج، واعتبر البعض ان اطلالتها فاضحة ولا تليق بعمرها.

يذكر ان الفنانة دانا جبر قد تعرضت لتسريب صور ومقاطع فيديو خاصة بها بعد سرقة هاتفها وتم نشرها على مواقع التواصل، حتى أصبحت حديث الجمهور لفترة طويلة.

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