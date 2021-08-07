انت الان تتابع خبر اتفرج : أول ظهور لوالدة لجين وأسيل عمران .. و المتابعون : أجمل من ياسمين صبري (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت الإعلامية لجين عمران وشقيقتها الفنانة أسيل والدتهما بإقامة حفل لها في عيد ميلادها بالشموع والبالونات في أجواء سعيد مرحة.

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وظهرت والدة لجين في مقطع فيديو نشرته حسابات فنية وهي تجلس في أحد الأماكن قبل أن تفاجئها ابنتها لجين وتحتضنها وكان معها قالب كيك وشموع وبلالين، ثم جاء الدور على أسيل وفعلت مثل شقيقتها.

وقد شاركت صديقات أسيل لجين في الحفل وقمن بتقديم أغاني خاصة بأعياد الميلاد مثل “عيد ميلاد سعيد وأنزل يا جميل على الساحة” وغيرها.

وبدت لجين سعيدة وظلت ترقص على نغمات الأغاني المقدمة لوالدتها فيما كانت أخواتها وصديقاتها يشعلان الحفل بالمرح والسعادة جعلت والدتهما تبكي من الفرح.

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