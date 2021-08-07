انت الان تتابع خبر مريام كلينك تصدم الجمهور بظهورها دون ملابس.. وتوزع صورها مقابل مبلغ مالي .. اتفرج المفاجأة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لا شك ان العارضة اللبنانية المعروفة بإسم مريام كلينك تخطت الحدود بعد صورها الخادشة للحياء لكنها لا تزال تحاول اثبات نفسها بإستعراض إطلالتها الجريئة من نوعها يوما بعد يوم.

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حيث نشرت مريام كلينك عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة من أخر جلسة تصوير قامت بها بإطلالة باللون الأحمر أمام عدة أعمدة تشبه " قضبان " السجون باللون الأحمر وبدت ملامحها جريئة جدا بقوة مكياجها العصري أثناء التصوير.

تفاعل متابيعيها معها عبر خاصية التعليقات والاعجابات ، لا سيما ان منتقيديها أكبر من محبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تعرضت لعدة انتقادات مؤهرا بسبب اعلانها عن صفحتها الأخرى والتي تتضمن صورا جريئة أطثر ، مختلفة عن تلك التي تقوم بنشرها مقابل مبلغ من المال .

ونشرت عبر خاصية القصص المصورة " الستوري " رابط التطبيق الذي تقوم بنشر صورها بدون ملابس وكتبت " انا ما بنشر صوري الجريئة على الانستجرام بنشرها على هذا الرابط " وقامت بإرفاق الرابط المتاح للإشتراك بقناتها الخاصة.

يذكر ان العارضة اللبنانية مريام كلينك ، بدأت مسيرتها وشهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2016 وأطلقت عدة أغاني استعراضية لها عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب واتسمت بالجرأة العالية.

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