انت الان تتابع خبر أبنة الفنانة ‘‘دلال عبد العزيز‘‘ تشعل مواقع التواصل بشأن سر قديم للغاية أخفته والدتها لسنوات طويل عن الجمهور لن تتخيل ماهوا؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت أيمي سمير غانم لاول مرة عن سر اخفتة والدتها لسنوات عديدة ، وهي سبحه لوالدتها عمرها 25 عاما لا تتركها من يدها حيث قالت: انها “لو سابتها تحس يجرالها حاجة”.

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أضافت أيمي، أن تاريخ السبحة يرجع إلى أول بطولة لها، في مسلسل “لا” مع الفنان يحيى الفخراني، ووقتها كانت دائمًا ما تمسكها في البيت، مضيفة: “بعد كده خرجت بيها واتبديت أخدها معايا وأنا في العربية، وبقيت أسبح وأنا في الطريق، وكما لما أوصل الاستديو كنت بسبح”.

وكان أعلن الفنان حسن الرداد من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن وفاة الفنانة دلال عبد العزيز .

و كتب حسن : “والله ما قادر اكتب ولا مصدق.



توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى و أمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك و يجمعنا مع بعض فى الاخرة ، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجاة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه ،هتوحشينا قوى يا أمى،ربنا يجمعنا مع بعض فى الاخرة”.97220117