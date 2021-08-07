انت الان تتابع خبر تعرف على حجم ثروة الملياردير السعودي ’’الوليد بن طلال’’ .. بلغ رقماً خيالياً ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شهدت أحدث قوائم أثرياء العالم ظهور 6 مليارديرات عرب بقيادة الأمير السعودي الوليد بن طلال الذي عاد للتألق مجددا على الساحة الدولية.

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والقائمة الجديدة أعدتها مجلة "سي إي أو وورلد" مع بداية عام 2021 وتضمنت قائمة أغنى 500 شخص في العالم.



وفي القائمة العالمية، حجز الملياردير الأمريكي جيف بيزوس مؤسس شركة "أمازون" المركز الأول بثروة شخصية بلغت قيمتها 190 مليار دولار.

وفي المركز الثاني جاء إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية السيارات الكهربائية في المركز الثاني بثروة قيمتها 170 مليار دولار.

وحل رئيس شركة مايكروسوفت بيل جيتس في المركز الثالث بثروة بلغت 132 مليار دولار.

الوليد بن طلال



أما القائمة العربية، فتضمنت 6 عرب على رأسهم الأمير الوليد بن طلال.

وضمت القائمة 3 مليارديرات من السعودية و1 من الإمارات و2 من مصر.

ومن السعودية، جاء كل من الأمير الوليد بن طلال بالمركز الــ124 عالميا وبثروة قدرها 16.2 مليار دولار، ثم محمد العمودي بالمركز الـ321 عالميا وبثروة 7.56 مليار دولار ثم محمد الجابر بالمركز الـ338 عالميا بثروة قدرها 7.19 مليار دولار.

ومن الإمارات، ضمت القائمة ماجد الفطيم الذي جاء في المركز الــ381 عالمياً بثروة تبلغ 6.60 مليار دولار، مقارنة بما كانت عليه ثروته التي كانت تصل لـ 5.49 مليار دولار، وفقا لآخر تحديث للقائمة في 23 يونيو/ حزيران الماضي.

ومن مصر، ضمت القائمة كلا من رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس في المركز 383 عالميا، وبثروة تصل قيمتها لـ 6.60 مليار دولار.

ثم جاء شقيقه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس الذي حل في المركز رقم 477 بثروة تصل قيمتها لـ 5.49 مليار دولار.



يشار إلى أن القائمة ضمت أيضا الملياردير الهندي المقيم في الإمارات يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة والمدير المنتدب لمجموعة "اللولو" لمتاجر التجزئة.

وحل موسليام في المركز الــ480 عالمياً بثروة بلغت 5.43 مليارات دولار، مسجلة ارتفاعا عن 5.23 مليار دولار وهي قيمتها في آخر تحديث لقائمة المجلة في يونيو/ حزيران الماضي.35146669