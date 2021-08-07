انت الان تتابع خبر الشيخة ’’لطيفة’’ أبنة ’’محمد بن راشد’’ تصدم والدتها ’’هيا بنت الحسين’’ بظهور هو الأول من نوعة برفقة زوجها .. وهذا ما كانت تفعله؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتفلت سمو الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بيوم ميلاد نجلها محمد برفقة زوجها الشيخ فيصل بن سعود القاسمي.

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الشيخة لطيف تحتفل بالعام الثالث لميلاد نجلها



ونشرت الشيخة لطيفة عبر حسابها الموثق على تطبيق وموقع "إنستقرام" صورًا من حفل عيد ميلاد ابنها محمد الذي بلغ عامه الثالث يوم أمس.

وعلقت الشيخة لطيفة على الصور التى قامت بنشرها كاتبة: " كل عام وأنت بألف خير حبيبي محمدHappy 3rd Birthday my Mohammed".

وظهرت الشيخة لطيفة برفقة زوجها الشيخ فيصل ونجلهما محمد الذي يبدو أنه من عشاق عالم السيارات وكل ما يتعلق بهذا العالم حيث تم تزيين قالب الكيك وملحقاته بصور سيارات وإطارات وإشارات مرور بطريقة إبداعية.

يذكر أن الشيخة لطيفة تزوّجت من الشيخ فيصل بن سعود القاسمي في نوفمبر 2016 وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة بإمارة رأس الخيمة، ورزقت بطفلها الأول الشيخ محمد في شهر يوليو في عام 2018.

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