انت الان تتابع خبر قبل زواجهما.. تسريب صورة فاضحة للفنان اللبناني وائل كفوري مع حبيبته الجديدة بوضع صادم.. (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان اللبناني وائل كفوري مع حبيبته الجديدة شانا عبود، مما أثار الجدل، خصوصًا أنّ الصورة أتت من صديقه المقرّب.

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في التّفاصيل، سرّب الشاعر ​حبيب بو أنطون​ وهو صديق مقرب للفنان اللبناني صورة للأخير مع حبيبته على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام وبدا الثنائي في حالة انسجام واضحة للغاية وسعيدان بعلاقتهما التي مرت فترة على بدايتها.





ولطالما كانت حياة الفنان اللبناني وائل كفوري بعيدة عن الأضواء، إلا أنه في الفترة الأخيرة وبعد طلاقه من ​أنجيلا بشارة​ ظهرت إمرأة أخرى إسمها شانا عبود الى جانبه في أبرز الإطلالات، وكان آخرها في زفاف الـ event planner جوزيف هيبة وجنيفر عموري، في حفل أحياه كارلوس وغنى خلاله أيضاً وائل “كلنا مننجر”، وكانت شانا تجلس الى جانبه في الحفل.



ومن ناحية أخرى، وفي محاولةٍ للغزل بـ زوجته، قام النجم السوري الممثل عابد فهد بالتغزل بها، وهي الإعلامية زينة يازجي.

في التفاصيل، استغل الفنان السوري، عابد فهد، فرصة حضوره حفل النجم اللبناني وائل كفوري، بصحبة زوجته الإعلامية زينة يازجي، لكي يعبر لها عن مدى إعجابه بها وحبه لها. وشارك فهد متابعيه على “السوشيال ميديا” مقطع فيديو عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”، وهو يتغزل بزوجته من خلال إهدائها أغنية “البنت القوية” لوائل كفوري.

وظهرت زوجته زينة وهي في قمة انسجامها وسعادتها بذلك، و قامت بترديد الأغنية معه، بالإضافة إلى نشره مجموعة أخرى من الفيديوهات التي تعكس مدى تفاهمهما وحبهما.

هذا ويجتمع كل من الفنان اللبناني وائل كفوري والفنانة اللبنانية نانسي عجرم بحفل واحد ضمن حفلات صيفة جدة في المملكة العربية السعودية.

حفل وائل كفوري ونانسي عجرم في مدينة جدة سيكون في الـ5 من الشهر المقبل، وهو ثاني حفل للنجم اللبناني خلال فترة قصيرة في السعودية بعد حفله الأخير مع الفنانة اللبنانية إليسا.

إليكم صورة وائل كفوري مع شانا عبود:

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