انت الان تتابع خبر فنانة مصرية شهيرة تزوجت في سن المراهقة وحبسها زوجها في ليلة الدخلة بوضع مخل.. لن تصدق من هي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - “طول ما الإنسان عايش ياما هيسمع وياما هيشوف”، انتشرت في الأيام الاخير قصص وحوادث كان أبطالها الأزواج، فسمعنا عن زوج قتل زوجته وزوجة قتلت زوجها وكل ذلك بسبب الخلافات الأسرية.

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والخلافات الزوجية موجودة منذ القدم ولم يتم ابتكارها حديثًا لكنها ذات أشكال وألوان مختلفة، فالبيوت أسرار، وإذا كشف الحجاب عنها ستسمع قصص وغرائب وطرائف، ولكن من الجنون أن يصل الأمر للقتل.

والقصة التي نرويها لكم اليوم تدور حول هذا الامر، الخلافات الزوجية، وحدث الأمر مع فنانة شهيرة جداً والمفاجأة ان زوجها أيضًا فنان شهير، حيث روت في أحد تصريحاتها الصحفية أنها تعرضت لأفعال غريبة من زوجها الذي ظهر وجه الحقيقي في أول يوم زفاف لهم.

ووصل الأمر بينهم إلى أنه قام بحبسها في غرفة النوم ليلة الدخلة، يوم الزفاف، وذلك بعد أن انتشلها من وسط الحاضرين لحفل الزفاف وأخذها لعش الزوجية وحبسها ثم خرج هو للمعازيم.

إنها الفنانة سميحة أيوب، التي تزوجت من الفنان محسن سرحان وهي في عمر صغير جداً، 15 عام، وكان فارق السن بينهم كبير مما جعله يشعر بالغيرة الشديدة عليها من أقرب الناس لها، وأكدت أنها في هذه المرحلة العمرية كانت تريد ترك منزلها بأي شكل فوافقت على الزواج منه رغم اعتراض أهلها.

وصرحت أيوب أن محسن سرحان لم يكتفي بحبسها ليلة الدخلة فقط، بل كان بغلق عليها باب البيت بالمفتاح عند نزوله، ويتركها وحدها، مضيفة أنها كانت طفلة صغيرة ولم تفهم إنه حابسها بل صدقت حديثه بأن من الصحيح أن يتركها في المنزل ويغلق الباب عليها لأنه يخاف عليها.

وقالت سميحة أن ذات مرة في عيد مولدها، طلب منها محسن سرحان اختيار هدية فطلبت منه الطلاق، وكانت قد أنجبت طفل لكن هذا لم يمنعها من التخلص من هذه الحياة.19948131