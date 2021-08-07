انت الان تتابع خبر معلومات صادمة هكذا عرفت ’’دلال عبدالعزيز’’ بوفاة سمير غانم قبل رحيلها .. هل كان الخبر الصاعق على نفسها سبب وفاتها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - توفيت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز صباح السبت، عن عمر 61 عاماً، بعد معاناة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث أعلنت العائلة عن الأمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

22724712

ونشر الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم الخبر عبر حسابه على موقع تويتر، مؤكدا أن "دلال عبد العزيز يبدو أنها لم ترغب في أن تترك حبيبها سمير غانم وحده، وقررت أن تذهب إليه في الجنة".

اعلن الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم وفاة الفنانة دلال عبد العزيز وكتب في الانستجرام ، " والله ما قادر أكتب ولا مصدق.. توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي و أمي الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفرلك و يرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك إنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوى يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".

لم تقرر العائلة حتى الآن موعد ومكان الجنازة، ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة تحديد الموعد والإعلان عنه، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.22724712