انت الان تتابع خبر عريس سعودي يحول حياة عروسه إلى جحيم بعد ساعات من ليلة الدخلة.. فعل ما لا يفعله الشيطان ورماها بلا ملابس في الشارع ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شهدت مدينة تبوك السعودية حادثة مأساوية أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي وأثارت غضب الشارع السعودي والعربي بشكل عام.

25507007



القصة التي نشرتها موقع "" السعودي، ومواقع إعلام عربية، وتداولها الناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي تحت هاشتاغ #ندى_عروسة_تبوك ، تعود تفاصيلها لعروس سعودية انقلبت حياتها إلى جحيم بعد أسبوعين من زواجها.

وفي التفاصيل، فإنّ العروس وتدعى ندى (24عاماً) أصيبت بفقدان الذاكرة وأدخلت المصحة النفسية بعد أسبوعين من زواجها جراء التعنيف من زوجها.



ووصل الأمر بالزوج خلال فترة شهر العسل إلى إدخال ذئب إلى زوجته ندى في غرفة نومها، وهو يقوم بتعنيفها، وتهدديها، ما تسبب في صدمة نفسية، وعصبية للعروس الشابة.



من جانبها، قالت شقيقة العروس إنها لم تتواصل مع شقيقتها ندى بعد زواجها؛ لأنها بشهر العسل، ولم يرغبوا في إزعاجها، مؤكدة أنها لم تكن تشتكي من أي مشاكل نفسية أو صحية.

وأضافت: أنها لم تكن تعلم بأن زوجها كان يحتجزها بالمنزل، ويضربها بشكل يومي طوال أسبوعي الزواج.

وتابعت: إن الزوج كان يقوم بإدخال الذئب على شقيقتها، ويضربها حتى إنها فقدت ذاكرتها، وأصبحت لا تعرفهم، ودائمًا ما كانت تسألهم من يكونون؛ حيث إنها لم تعد قادرة على التعرف عليهم.



وأوضحت شقيقة العروس الضحية أن أختها ندى ترقد بمستشفى الصحة النفسية بعد أن ألقاها بالشارع عند منزل أختها الأخرى، بلا عباءة أو شيء يسترها.وفق موقع “” السعودي



وطالبت شقيقة ندى بمُحاسبة زوج أختها والتحقيق معه ومعرفة أسباب خروجه من مركز شرطة النهضة بالكفالة وهو ما زال يُرسل رسائل تهديد صوتية ونصية.25507007