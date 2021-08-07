انت الان تتابع خبر الفنانة رانيا يوسف تصدم الجميع بنشر « لقطات مثيرة » لملابس فنانات مرتديات البكيني .. اتفرج (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - رغم مضي أشهر على نشره إلأ انه ما يزال يتصدر القائمة واهتمامات الزوار والتفاعل الواسع في الوطن العربي .

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حيث سبق أن شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها بمقطع فيديو به صور لفنانات الزمن الجميل، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرن خلال الفيديو مرتدين البكيني.



وعلقت رانيا، على مقطع الفيديو قائلة:"ما زلت هفضح كل متحرش وكل شخص يسمح لنفسه يسي لشخصي عبر حساباتي الرسميه بمواقع التواصل الاجتماعي أو التحرش باي فتاه او إمرأه او طفل".

وأضافت:"وساتقدم ببلاغ رسمي بكل شخص سوف انشر صورته واسمه ببلاغ فوري الي مباحث الانترنت".

وتابعت رانيا:"وياريت كلنا نشير صور المتحرشين عند بعض علشان صورهم تلف كل الدنيا ونفضحهم مع بعض حنقدر ناخد حقنا".82531835