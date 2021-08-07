انت الان تتابع خبر بعد أن تلقى نبأً مفاجئاً .. زوج إيمي سمير غانم يطلب الدعاء لدلال عبدالعزيز والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في خطوة مفاجئة، قام أحد المتابعين بصنع طائرة ورقية تحمل صورة الفنانة دلال عبد العزيز، وإبنتيها إيمي سمير ودنيا، وأطلقها تحلق في السماء بينما قام رامي رضوان بنشر الصورة من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الأنستجرام”.

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وطلب الإعلامي رامي رضوان، زوج إيمي سمير غانم، الدعاء للفنانة دلال عبد العزيز حتى تستقر حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكان عمرو سعد، قد كشف خلال حديثه مع أحد البرامج التليفزيونية، كواليس مكالمة جمعته مع الفنانة دلال عبد العزيز خلال تواجدها فى المستشفى.

كما قال الفنان عمرو سعد إنه أراد أن يطمئن على الفنانة دلال عبد العزيز، وقد طلب من الفنان حسن الرداد هذا الأمر، حيث فتح لها مكبر الصوت لتسمعه، إلا أنها فاجأته وقامت بإزاحة جهاز الأكسجسن حتى تتحدث معه.

وتابع عمرو سعد خلال حواره أن الفنانة دلال عبد العزيز كانت تنهج بشدة خلال حديثها معه، إلا أنه اطمأن عليها، لأنها تمكنت من الحديث مشيراً إلى أنها ستحتاج إلى وقت حتى تعود إلى طبيعتها نوعاً ما ، مؤكداً أنها لا تعلم حتى الآن بنبأ وفاة الفنان سمير غانم.46588654