انت الان تتابع خبر هذا ما حصل اليوم في مصر بشأن الفنانة ’’دلال عبدالعزيز’’ وأسعد أبنتيها إيمي ودنيا سمير غانم .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأ أحد محبو الفنانة دلال عبد العزيز من محافظة البحيرة بصورة لها ليذكر جمهورها داخل مصر وخارجها بضرورة الدعاء لها، ولكن جاءت طريقته تظهر الكثير من الحب، حيث صمم طائرة ورقية حبًا ودعمًا لها وكتب عليها برفقة صورتها مع ابنتيها “إيمي ودنيا”، قائلًا: ادعوا للفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء العاجل.

24810668

وفي سياق متصل، فاجأ الفنان عمرو سعد، جمهوره بالكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، التي تمكث بالمستشفى منذ نحو 3 أشهر.

وقال عمرو، مساء أمس الأربعاء، في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي، إن دلال عبد العزيز طلبت من الفنان حسن الرداد التحدث معه، قائلًا: ”طلبت من حسن تكلمني وتسمع صوتي".

وتابع: “حسن قال لي هنحط السماعة جمبها، وأنا بكلمها شالت الأكسجين، وكانت بتنهج وبتتكلم بصعوبة، وكنت متأثر جدًا، لكني شعرت أنها بدأت تتكلم”.

24810668