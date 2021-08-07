اخبار الخليج / اخبار اليمن

بطلة مسلسل ’’العشق الممنوع‘‘ تصدم الجمهور بتغير شكلها .. لن تصدق كيف أصبحت .. اتفرج (صورة)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

انت الان تتابع خبر بطلة مسلسل ’’العشق الممنوع‘‘ تصدم الجمهور بتغير شكلها .. لن تصدق كيف أصبحت .. اتفرج (صورة) والان مع التفاصيل

8270c009ee.jpg تعبيرية فنانة الرياض - روايدا بن عباس - تعبيرية فنانة

2021/08/07 الساعة 06:30 صباحاً (محمود الأديب)

صدمت بطلة مسلسل العشق الممنوع الجمهور بعد مرور حوالي 13 سنة على عرض العمل بشكلها رغم مرور الكثير من الوقت على ظهورها على الشاشة.

 89684195

 

 

بطلة مسلسل العشق الممنوع زرين تكيندور فاجأت الجميع بشكلها الجديد رغم مرور 13 سنة على ظهورها إلى جانب بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ.

cc84a38f7d.jpg

88fade3d49.jpg89684195

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا