بطلة مسلسل ’’العشق الممنوع‘‘ تصدم الجمهور بتغير شكلها .. لن تصدق كيف أصبحت .. اتفرج (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - تعبيرية فنانة

2021/08/07 الساعة 06:30 صباحاً (محمود الأديب)

صدمت بطلة مسلسل العشق الممنوع الجمهور بعد مرور حوالي 13 سنة على عرض العمل بشكلها رغم مرور الكثير من الوقت على ظهورها على الشاشة.

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بطلة مسلسل العشق الممنوع زرين تكيندور فاجأت الجميع بشكلها الجديد رغم مرور 13 سنة على ظهورها إلى جانب بيرين سات وكيفانش تاتليتوغ.

89684195