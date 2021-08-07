انت الان تتابع خبر زوجة تامر حسني تظهر بفستان ناعم وتبرز منحنياتها بجرأة كبيرة .. (فيديو صام) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت زوجة النجم المصري تامر حسني، الفنانة المغربية بسمة بوسيل، في مقاطع فيديو، وهي تستعرض منحنياتها وجمالها بجراءة شديدة، داخل منزلها.

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وارتدت زوجة تامر حسني، في احد مقاطع الفيديو التي نشرتها صفحات تحمل إسمها في موقع تبادل الصور والفيديوهات، إنستغرام، لباس النوم، وفي المقاطع الأخرى فستاناً قصيراً وضيقاً بدون أكتاف.

وأطلت الجميلة بسمة بوسيل، وهي تستعرض منحنياتها وجمالها بشكل ملفت ومثير، الأمر الذي دفع بالعديد من المتابعين إلى القول بأن مقاطع الفيديو مسربة.

ولفت المتابعون بأن زوجة تامر حسني، بدت في إحدى المقاطع وهي تتقدم نحو الشخص الذي يقوم بتصويرها وغطت على الكاميرا بيدها، حتى لا يقوم ذلك الشخص بتصويرها وهي داخل منزلها بتلك الإطلالة الجريئة.

يأتي ذلك بعد تسريب حساب يحمل إسم زوجة الفنان المصري تامر حسني، الفنانة المغربية بسمة بوسيل، مقطعي فيديو لها، عبر السوشال ميديا مؤخراً.

وظهرت زوجة النجم المصري، في أحد المقطعين بلباس النوم، وفي الآخر بلباس الجيم مكشوف من منطقة الصدر ويبرز مفاتنها بشكل واضح ومثير.

وتعمدت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، في الفيديو الثاني، بالتراقص على أغنية أجنبية، والامساك بيدها على أعلى أردافها، واستعرض جمالها ومفاتنها وأناقتها بجرأة كبيرة.

وفي وقت سابق أعادت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا، نشر صورة جريئة لزوجة الفنان المصري تامر حسني، كانت قد نشرتها الأخيرة في حسابه الرسمي على موقع إنستغرام.

وأطلت الفنانة الجميلة بسمة بوسيل، في هذه الصورة مرتدية بكيني ضيق مكشوف الساقين والفخذين، مع حمالة صدر وجاكيت مفتوح ، مما كشف اجزاء من نهديها البارزين.

واختارت الفنانة المغربية، لهذه الإطلالة الجريئة، تسريحة شعر ناعمة باللون البني معقودة سط رأسها، ومكياجا خفيفاً مع إكسسوارات، تناسبت مع ملامحها الجميلة والرقيقة.

وحازت الصورة، على عشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات المعبرة عن مدى عشق وحب واشتياق جمهورها ومتابعيها لزوجة النجم المصري تامر حسني.

https://www.instagram.com/p/CIyEZZnh8S6/

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