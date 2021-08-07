انت الان تتابع خبر الفنان العراقي ’’كاظم الساهر‘‘ يثير غضب العراقيين بعد قيامها بفعل صادم لا يخطر على بال !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصبح غياب الفنان العراقي كاظم السّاهر أكثر من حضوره، وبسبب صمته وغيابه الدائم مؤخرا، كشفت أوساط فنيـة عن اعتذار الفنان عن تلبية دعوة حضور حفل افتتاح بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ 25 المقرر إقامتها في مدينة البصرة أواخر العام الجاري.

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حتى الآن لم يؤكد كاظم السّاهر الخبر أو ينفيه، بشأن اعتذاره عن تلبية الدعوة لحضور افتتاح دورة الخليج "خيلجي 25"، بعد أن انتشر خبر قيل إنّه مسرّب عبر تطبيق "واتس آب" عن اعتذار الساهر عن تلبية الدعوة، بسبب تخوّفه من الحضور إلى العراق.

انتشار الخبر وسط صمت السّاهر، أثار حفيظة بعض العراقيين الذين سخروا من الفنان الغائب عن وطنه، واتهموه بتنكّره لوطنه، بسبب رفضه الدائم الحضور إلى العراق، بالرغم من أن العديد من الفنانين زاروا العراق في الفترة الأخيرة، آخرهم الفنانة اللبنانية إليسا.

96257874