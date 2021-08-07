انت الان تتابع خبر الفنانة السورية "أم عصام" بطلة مسلسل "باب الحارة" .. تظهر بشكل صادم ومحزن أثارت شفقة محبيها .. لن تصدقوا كيف بدت ! (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة “كندا حنا”، صورة لها وهي برفقة الفنانة “صباح الجزائري”، من كواليس تصوير المسلسل الدمشقي “الكندوش”، من تأليف الفنان “حسام تحسين بك”، وإخراج “سمير حسين”.

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الفنانة “كندا حنا” نشرت الفيديو عبر “انستغرام”، وأرفقته بتعليق قالت فيه: «الصبوحة القمر، وأنا من كواليس تصوير “الكندوش”.. مافي أحلى من الشغل قدام النجمة القديرة “صباح الجزائري”».

وبدت “كندا حنا” في الفيديو، وهي تلبس معطفاً، قالت “صباح الجزائري” إنه لها، خلال حديثهم عن الأجواء الباردة خلال تصويرهم مشاهد المسلسل الشامي.

وحين سألت “الجزائري”، “حنا” عن التوقيت قالت إنها «الثالثة فجراً بتوقيت “دمشق” وهم في بيت عربي قديم في “دمشق القديمة”»، معلقةً على الحالة التي كانوا بها، بالقول: «البرد في البيت العربي بـ”باب توما” شي متل الكذب.. نحن عم نصور “الكندوش”.. تابعونا برمضان».

“الكندوش”، أوما يُعرف في تراثنا السوري بـ”العنبر”، هو وعاء موشوري ذو فتة سفلية خشبية، ويتجاوز طوله المترين، وكان يُستخدم في الماضي لحفظ المؤن من بقوليات، وفواكه مجففة كالقمح، والذرة، والعدس، والزبيب والتين، والمشمش، وغيرها.

يشارك بمسلسل “الكندوش” إلى جانب “كندا حنا”، و”صباح الجزائري” كل من الفنانين “سامية الجزائري”، “أيمن زيدان”، “سلاف فواخرجي”، “فايز قزق”، وآخرون، وهو عمل من 60 حلقة تلفزيونية، وسيُقدم بيئة شامية حقيقية أقرب للتوثيق، كما أنه يصحح صورة المرأة في الأعمال الشامية.

يذكر أن عمل البيئة الشامية، “باب الحارة” سبق أن جمع الفنانتين السوريتين، “الجزائري” بدور “أم عصام” و”حنا” بدور كنتها.

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